Общество

Информацию об увезенной в гестапо в Новосокольники матери ищет россиянка

Информацию о судьбе Натальи и Николая Чарцевых ищет их дочь Нина в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

В своем обращении в программу она указала, что мама родилась в 1918 году.

«Ищу родителей и двоюродную сестру. Мама была увезена в гестапо в Новосокольники за связь с партизанами. После войны приезжал отец с новой женщиной. Он продал дом и уехал в Прибалтику», - указала она в своем письме.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемых, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1799253.