Общество

В Пскове открылось обновленное по нацпроекту отделение регионального Центра занятости населения

Обновленное отделение регионального Центр занятости населения в среду, 28 декабря, посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Функционал Центра губернатору представила врио председателя областного комитета по труду и занятости Алена Трунова. Она рассказала, что на входе, согласно федеральным требованиям, располагается тактильная схема помещения и кабинет приема для маломобильных граждан. Здесь же — система электронной очереди. «Пока он работает в формате выдачи талонов. Но с января 2023 года, когда все 10 услуг центра будут переведены в электронный формат, здесь все они будут отображаться», — отметила врио председателя комитета.

В целом отделение Центра занятости населения переведено на новый формат работы. Здесь созданы единые служба по работе с гражданами и служба взаимодействия с работодателями. «Всего в отделении трудятся 28 специалистов. Количество работников не поменялось, но поменялся их функционал. Прошло обновление состава, пришли новые сотрудники», — рассказала Алена Трунова.

Стилистика и брендирование — все в соответствии с федеральными требованиями. Оборудованы ресепшн, зона ожидания, рабочие места для сотрудников и посетителей, конференц-зал и зал для проведения образовательных мероприятий. Также здесь будет работать и кабинет психологической поддержки. Федеральный слоган службы занятости «Ваша работа — наша работа» в Псковской области приобрел новое звучание: «Ваша работа — наша забота», добавила руководитель комитета.

Одна из задач, которая стояла перед отделением, — не только работа с безработными гражданами, но и изменение карьерной траектории для уже работающих жителей региона. Для этого скорректирован график работы отделения Центра занятости — с девяти утра до семи вечера.

«Мы и договаривались, что сделаем это отделение образцовым, чтобы потом, когда по территории всей области начнется модернизация службы занятости, было на что равняться. Хочу всех поблагодарить. В таких местах нужно делать акцент на профессионализм сотрудников, на ту среду, куда люди приходят за поддержкой», — подчеркнул Михаил Ведерников и пожелал коллективу успешной работы.

Отметим, что модернизация отделения регионального Центра занятости населения произведена в рамках нацпроекта «Демография». Также в феврале 2022 года профильный региональный комитет при поддержке правительства региона направит в Минтруд России пакет документов для модернизации всей службы занятости населения региона. Предположительно, массовая модернизация пройдет в 2024 году.