Общество

Психотерапевт объяснил, как живая ель влияет на ментальное здоровье

Покупка живой ели может положительно сказаться на здоровье. Об этом сообщил психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.

По словам врача, живые ели в доме могут так же влиять на человека, как и на прогулках в лесу. Как добавил психиатр, эфирные масла, содержащиеся в этих деревьях, помогают стабилизировать психологическое состояние, пишет «Газета.ру».

«Воздействие этих масел дома может снимать стресс, усталость, раздражительность после тяжелого дня», — объяснил Вилков.

Как отметил врач, если человек с детства привык к живым елкам в доме на Новый год, лучше не покупать искусственный атрибут праздника. Это связано с тем, что настоящее дерево будет ассоциироваться с приятными воспоминаниями, поэтому также поможет снизить стресс.