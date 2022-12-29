Общество

Россиянам рекомендовали не хранить салаты после новогоднего застолья

Салаты, студни и паштеты не стоит оставлять на следующий день после новогоднего застолья, а хранить салат без заправки можно не более 18 часов, сообщается на сайте Роспотребнадзора Московской области.

«Салаты без заправки можно хранить не более 18 часов при температуре от +2-6°С. Сроки годности салатов, заправленных майонезом, соусами короче: из сырых овощей с добавлением консервированных овощей, яиц - не более шести часов, из вареных овощей - не более 12 часов. Не рекомендуется оставлять на следующий день и хранить более 18 часов после приготовления: салаты, винегреты, паштеты, студни, заливные блюда, изделия с кремом, супы-пюре, блинчики с мясом и творогом, рубленные изделия из мяса, птицы, рыбы, соусы, омлеты, картофельное пюре, отварные макароны, морсы», - приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Роспотребнадзор рекомендует не использовать продукты без термической обработки, так как они являются большой нагрузкой на все органы пищеварения, а также могут вызвать пищевое отравление, в частности, «недостаточно прожаренное или проваренное мясо может быть причиной кишечных инфекций, таких как сальмонеллез, дизентерия». Ставить на новогодний стол рекомендуется легкие салаты из зелени и свежих овощей без майонезных и масляных заправок, которые дают нагрузку на поджелудочную железу и печень.

«В качестве мясного блюда лучше отдать предпочтение запеченному или тушеному мясу птицы, кролика, нежирных сортов рыбы (судак, треска, речная рыба). И, конечно, на столе должны быть фрукты, которые вместе с овощами будут способствовать активизации деятельности желудочно-кишечного тракта», - отмечает региональный Роспотребнадзор.

Ведомство уточняет, что экономить на алкогольных напитках не стоит, как и совершать покупку в сомнительных местах, чтобы избежать отравление спиртосодержащей продукцией. Алкоголь употреблять нужно не на голодный желудок, а также в умеренном количестве. «Детское шампанское» не рекомендуется выставлять на стол, так как «это своего рода пропаганда употребления алкоголя детьми».

«Если решили в праздничные дни встретиться с друзьями в ресторане, то при выборе блюд лучше отказаться от многокомпонентных салатов, так как заготовки, как правило, делаются заранее. Заказывайте блюда, которые готовятся из цельного куска мяса, птицы, рыбы, чтобы было понятно, что это сделано только по вашему заказу. Из закусок отдайте предпочтение порционным квашениям, свежим овощам и фруктам», - добавили в ведомстве.