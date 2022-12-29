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Общество

Индексацию соцвыплат одобрили депутаты Псковского областного Собрания

29.12.2022 12:37|ПсковКомментариев: 0

Законопроект об индексации социальных выплат на 5,5% одобрили депутаты Псковского областного Собрания. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 29 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Денежные выплаты отдельным категориям граждан увеличатся с 1 января 2023 года.

Так, ежемесячные компенсационные выплаты инвалидам, получившим травмы во время выполнения задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, устанавливаются в следующих размерах:

инвалидам I группы - 1248 рублей;
инвалидам II группы - 874 рубля;
инвалидам III группы - 624 рубля.

Денежное вознаграждение, причитающееся родителям, - 6520 рублей.  Ежемесячную выплату ветераны труда и бывшие сельские специалисты получат в размере 1447 рублей. Численность получателей составляет 58355 человек. Труженикам тыла выплата составит  745 рублей, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий - 513 рублей.

5643 многодетные семьи, в которых 19304 ребенка, получат ежемесячную денежную выплату на каждого ребенка в размере 454 рубля;  ежегодную денежную выплату на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления - 1302 рубля. Компенсация за приобретение месячного проездного билета для обучающихся общеобразовательных учреждений составит 97 рублей.

Размер денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) и приемному родителю составит:

на ребенка от 0 до 1 года - 10428 рублей; 
на ребенка от 1 года до 3 лет - 10468 рублей;
на ребенка от 3 до 7 лет - 11559 рублей;
на ребенка от 7 до 12 лет - 13057 рублей;
на ребенка от 12 до 18 лет - 13960 рублей.

Численность детей, находящихся под опекой и в семьях в Псковской области насчитывает 1849 детей

Теги: #псковское областное собрание #индексация #выплаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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