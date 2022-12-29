Общество

Упрощение доступа провайдеров в многоквартирные дома поддержали псковские депутаты

Федеральный законопроект, упрощающий размещение оборудования операторов связи в многоквартирных домах, поддержали депутаты Псковского областного Собрания на сессии 29 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Инициатива разработана депутатами Госдумы и сенаторами от «Единой России» по поручению президента для обеспечения высокоскоростного доступа собственников жилья к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Среди авторов – первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Согласно действующим нормам Жилищного кодекса для установки оборудования в многоквартирных домах провайдерам необходимо заручиться поддержкой общего собрания собственников и иметь договор об оплате за пользование общедомовым имуществом.

Предлагаемые в проекте меры позволят создать условия для равного доступа операторов связи в многоквартирные жилые дома по всей России. Основными изменениями, которые предусматривает проект, стали безвозмездное, кроме платы за электроэнергию, размещение сетей связи и доступ операторов в многоквартирные дома, а также возможность размещения сетей связи в МКД по желанию любого собственника или нанимателя жилья без необходимости принятия решения общим собранием.