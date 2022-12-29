Общество

Сказочный поезд Деда Мороза прибыл в Великие Луки

Новогодний состав поезда с резиденцией Деда Мороза сделал остановку в Великих Луках сегодня, 29 декабря. Поезд впервые побывал в этом городе.

Юных гостей и их родителей у «Поезда Деда Мороза» ждала развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров.

Уже три месяца Дед Мороз из Великого Устюга путешествует по всей России на новогоднем поезде, специально подготовленном ОАО «Российские железные дороги». Общая протяженность маршрута составляет более 33 тыс. километров. С 27 декабря по 8 января на Октябрьской железной дороге участниками общероссийского проекта «Поезд Деда Мороза» станут как города, в прошлом году уже принимавшие у себя сказочный состав — это Псков, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск, так и новые города — Тверь, Великие Луки, Чудово, Выборг, Сортавала, Волхов, Тихвин.

«Поезд Деда Мороза» — это празднично оформленная передвижная резиденция, в которой главный зимний волшебник страны путешествует по городам России и дарит новогоднее настроение жителям страны, не имеющим возможности приехать к нему в Великий Устюг. В составе поезда 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и т.д. Во главе поезда — паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.

В Псков поезд прибудет 30 декабря в 9:00.