Общество

«Привет из прошлого» получат сотрудники псковского МЧС и хлебокомбината

Сотрудники МЧС и псковского хлебокомбината сегодня, 30 декабря, получат подарки от Псковского регионального отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение первых». Представители движения проводят акцию «Российский детский Дед Мороз» и поздравляют с Новым годом сотрудников, которые работают круглосуточно. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила председатель совета отделения Екатерина Родина.

«В Пскове мы планируем посетить сотрудников пожарных частей МЧС и сотрудников псковского хлебокомбината. Мы выбрали такие организации, кто-то из них уже выступал партнёром в наших прошлых мероприятиях и, конечно, просто хочется подарить им праздник. Что касается подарков, у нас достаточно уникальная история: мы соединили позитивный опыт наших прошлых проектов, и поэтому сотрудники получат своеобразный "привет из прошлого"», - рассказала Екатерина Родина.

В качестве подарков для сотрудников МЧС и псковского хлебокомбината представители движения подготовили тематические настольные игры, конфеты в обёртках прошлого века и «еще несколько приятных мелочей», отметила председатель совета регионального отделения РДДМ.

«То есть мы оригинально подошли к изготовлению подарков, в процессе принимали участие активисты и делегаты первого съезда Российского движения детей и молодёжи, поэтому надеемся, что сегодня получится подарить чуть больше улыбок тем, кто работает в новогодние праздники и 31 декабря», - добавила Екатерина Родина.

Также акция пройдёт и в муниципалитетах Псковской области.