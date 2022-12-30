Общество

Псковские приставы приняли участие в «Ёлке желаний»

Сотрудники службы судебных приставов в Псковской области приняли участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.



Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Приставы исполнили желание одиннадцатилетнего Тимофея из села Кудеверь Бежаницского района. Мальчик попросил в подарок планшет, который скрасит его досуг во время реабилитации в медицинских учреждениях. Подарок вручила начальник отделения судебных приставов Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого и Локнянского районов Наталья Бугай.

От имени сотрудников службы судебных приставов она пожелала Тимофею и его большой семье «исполнения желаний в наступающем Новом Году, огромного здоровья, счастья, благополучия и веры в чудеса». Судебные приставы уже второй год принимают участие в акции «Ёлка желаний» и планируют дальнейшее участие.