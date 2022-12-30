Псковичам посоветовали не садиться за новогодний стол голодными

За новогодний стол не стоит садиться голодным. 31 декабря лучше не пропускать завтрак, обед и ужин. Такую рекомендацию жителям Псковской области дали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства дали жителям региона и другие советы по организации праздничного застолья:
- Не нужно стремиться попробовать все блюда. Чем разнообразнее пища, тем больше нагрузка на организм.
- Рекомендуется соблюдать очередность блюд. Сначала салат, затем более сытные варианты и горячее. Лучше не употреблять холодные блюда после горячих.
- Не стоит засиживаться за столом с едой всю ночь.
- Лучше не запивать еду газированными напитками, нужно умеренно употреблять алкоголь.
- Торты и пирожные нужно заменить фруктовыми салатами и желе.
- Не стоит перегружать организм физическими нагрузками. Рекомендуется не отправляться сразу из-за стола кататься на горку, не вставать немедленно на лыжи или на коньки.