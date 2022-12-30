Общество

Псковичам посоветовали не садиться за новогодний стол голодными

За новогодний стол не стоит садиться голодным. 31 декабря лучше не пропускать завтрак, обед и ужин. Такую рекомендацию жителям Псковской области дали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства дали жителям региона и другие советы по организации праздничного застолья: