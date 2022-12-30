Общество

6 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

6 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 928 раз, сообщает официальный Telegram-канал области.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 15 пациентов, всего – 123 776. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 959 человек (+1).

Статистика заболеваемости в муниципалитетах:

Псков - 41273/0

Великие Луки - 18266/1

Бежаницкий район - 1613/0

Великолукский район - 2857/0

Гдовский район - 2257/0

Дедовичский район - 3110/0

Дновский район - 1024/0

Красногородский район - 1145/0

Куньинский район - 1072/0

Локнянский район - 1218/0

Невельский район - 5669/0

Новоржевский район - 1353/0

Новосокольнический район - 3307/0

Опочецкий район - 3842/0

Островский район - 6102/0

Палкинский район - 1282/0

Печорский район - 2985/0

Плюсский район - 1986/4

Порховский район - 4573/1

Псковский район - 9726/0

Пустошкинский район - 1596/0

Пушкиногорский район - 1812/0

Пыталовский район - 1926/0

Себежский район - 3012/0

Стругокрасненский район - 2127/0

Усвятский район - 749/0.