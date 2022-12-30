6 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 928 раз, сообщает официальный Telegram-канал области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 15 пациентов, всего – 123 776. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 959 человек (+1).
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
Псков - 41273/0
Великие Луки - 18266/1
Бежаницкий район - 1613/0
Великолукский район - 2857/0
Гдовский район - 2257/0
Дедовичский район - 3110/0
Дновский район - 1024/0
Красногородский район - 1145/0
Куньинский район - 1072/0
Локнянский район - 1218/0
Невельский район - 5669/0
Новоржевский район - 1353/0
Новосокольнический район - 3307/0
Опочецкий район - 3842/0
Островский район - 6102/0
Палкинский район - 1282/0
Печорский район - 2985/0
Плюсский район - 1986/4
Порховский район - 4573/1
Псковский район - 9726/0
Пустошкинский район - 1596/0
Пушкиногорский район - 1812/0
Пыталовский район - 1926/0
Себежский район - 3012/0
Стругокрасненский район - 2127/0
Усвятский район - 749/0.