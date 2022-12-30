Общество

Путин перед Новым годом впервые обратился к россиянам, стоя рядом с военными

Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам не на фоне Кремля. Глава государства в канун праздника впервые произнес традиционную новогоднюю речь в окружении военных, на форме многих из которых были государственные награды.

Обычно президент за несколько минут до наступления нового года обращается к россиянам, подводя итоги уходящего года на фоне Кремля, пишет ТАСС.

Путин назвал уходящий 2022 год годом трудных решений, который многое расставил по своим местам и мощно консолидировал российское общество.

Как пояснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обращение было записано в штабе Южного военного округа, куда Путин прибыл утром.