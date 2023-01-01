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Прокурор Псковской области награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Прокурор Псковской области Иван Грибов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщается в указе президента РФ Владимира Путина от 30.12.2022 № 980 «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Документ размещен на сайте нормативно-правовых актов.

Иван Грибов родился 22 июня 1975 в д. Краснояр Моркинского района Марийской АССР.

В 1997 году окончил Саратовскую государственную академию права. В 2006 году Грибову И.В. присуждена ученая степень кандидата юридических наук.

В органах прокуратуры служит с 6 августа 1997 года. Замещал должности следователя, старшего следователя прокуратуры Первомайского района Пензы, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления прокуратуры Пензенской области, заместителя прокурора Мокшанского района Пензенской области, прокурора Башмаковского района Пензенской области, прокурора Пензенского района Пензенской области, заместителя прокурора Пензенской области, первого заместителя прокурора Удмуртской Республики.

На должность прокурора Псковской области назначен указом президента РФ от 30 июня 2020 года на 5-летний срок.

За добросовестную службу неоднократно поощрялся, награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу». Государственный советник юстиции 3 класса.