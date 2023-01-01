Общество

Владимир Путин наградил медицинских работников из Псковской области

Президент России Владимир Путин наградил медицинских работников в Псковской области. Об этом сообщается в указе президента РФ от 30 декабря 2022 № 980 «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Документ размещен на официальном сайте нормативно-правовых актов.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медалью Луки Крымского награждены:

медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Порховская межрайонная больница» Наталья Мясникова;

врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Дедовичская районная больница» Игорь Некрасов;

фармацевт аптеки государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская городская больница» Елена Николаева;

заведующая отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская областная инфекционная больница» Варвара Оконечникова;

медицинская сестра поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская межрайонная больница» Эмма Пышьева;

заведующая отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская городская больница» Галина Рожкина;

заведующая отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская городская больница» Татьяна Семёнова;

старшая медицинская сестра поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Великолукская межрайонная больница» Селимат Скорб;

заместитель главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская межрайонная больница» Маргарита Солодкова;

старшая медицинская сестра поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Великолукская межрайонная больница» Наталья Старовская;