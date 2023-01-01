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Общество

О неблагоприятном природном явлении предупредили псковичей

02.01.2023 14:32|ПсковКомментариев: 0

Неблагоприятное природное явление ожидается на территории Псковской области ночью 3 января. Об этом со ссылкой на предупреждение, полученное от Псковского ЦГМС, сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, по северным районам региона – в виде снега и мокрого снега.

Рекомендации для населения Псковской области:

  • при налипании мокрого снега следует быть осторожнысм на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач;
  • не использовать электронагревательные приборы для обогрева помещений, это может привести к нерасчетным нагрузкам на электропроводку и ее воспламенению; 
  • закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей;
  • особое внимание обращать на провода линий электропередачи, контактных сетей электротранспорта; об оборванных проводах следует сообщить администрации населенного пункта.

Не стоит разрешать выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку.

Следует подготовить малоскользящую обувь. Передвигаться необходимо осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Нельзя перебегать проезжую часть вблизи движущихся машин.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

Теги: #ГУ МЧС России по Псковской области #природное явление
Источник: Псковская Лента Новостей
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