Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса подозревают в хищение бюджетных денежных средств министерства строительства Мурманской области в сумме свыше 39 миллионов рублей, растрате бюджетных средств министерства транспорта Мурманской области, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск в сумме свыше одного миллиарда рублей, а также в незаконных валютных операциях, сообщили в МВД РФ.
Фото: администрация президента РФ
Напомним, Андрей Чибис находится на посту больше семи лет — с сентября 2019 года. До назначения губернатором Мурманской области был заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
Ранее Mash сообщал о том, что Андрей Чибис дает показания следователям в Москве.