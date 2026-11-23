Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса подозревают в хищение бюджетных денежных средств министерства строительства Мурманской области в сумме свыше 39 миллионов рублей, растрате бюджетных средств министерства транспорта Мурманской области, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск в сумме свыше одного миллиарда рублей, а также в незаконных валютных операциях, сообщили в МВД РФ.

Фото: администрация президента РФ

«Следственный департамент МВД России продолжает предварительное расследование уголовного дела по обвинению группы лиц в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 160, пунктами "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. 23 ноября по подозрению в совершении указанных преступлений в порядке статьи 91 УПК РФ сотрудниками МВД России задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России», — говорится в сообщении.

Напомним, Андрей Чибис находится на посту больше семи лет — с сентября 2019 года. До назначения губернатором Мурманской области был заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Ранее Mash сообщал о том, что Андрей Чибис дает показания следователям в Москве.