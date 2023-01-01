Общество

Три больших игровых комплекса появятся в Пскове

Заключен контракт на установку трех больших игровых комплексов в Детском и Финском парках в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Комфортное проживание невозможно без благоустроенных дворовых территорий. В 2022 году благодаря нацпроекту "Жилье" и "Городская среда" в Пскове отремонтировано 11 дворов: заменено асфальтовое покрытие проездов и тротуаров, сделаны парковки, установлены скамейки и урны. Приведены в порядок 9 междворовых проездов в разных частях города. Перечень адресов был составлен с учетом обращений псковичей», – отметил глава города.

Проведено масштабное обновление детских площадок во дворах Пскова. Новые игровые элементы появились по 40 адресам.