Как не заболеть на новогодних каникулах: правда и мифы о профилактике и лечении гриппа

Руководитель отдела неонатологии и патологии детей раннего возраста НИКИ педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор, доктор медицинских наук Елена Соломоновна Кешишян рассказала Псковской Ленте Новостей, как обезопасить себя и своего ребенка от вирусных заболеваний, как правильно лечиться, если всё же заболели, и как укрепить иммунитет на годы вперед.
В этом году врачи наблюдают особенно сложную вирусную ситуацию, в частности для детей. Долго находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса, взаимодействуя с внешним миром по большей части через медицинскую маску, мы ослабили наш иммунитет. Он отвык от социальных контактов и от необходимости бороться с инфекциями, которые приходят извне.
Кроме того, коронавирус долго доминировал над другими вирусными болезнями. Теперь, когда он стал менее активен, привычные нам заболевания, такие как грипп А (свиной грипп), «подняли голову» и стали более «злыми». Дети, к сожалению, в этом году болеют особенно сильно и в процессе болезни теряют иммунную защиту.
Что делать, чтобы обезопасить себя и своего ребенка от болезни?
Мифы о профилактике вирусных заболеваний
Риск заболеть в этом году высок, даже если вы принимаете меры предосторожности. Поэтому нужно быть во всеоружии.
Что делать, если ребенок заболел?
Чтобы бороться с вирусом, необходимы обильное питье, дробное кормление и жаропонижающие средства, если температура поднимается выше 38,5 градуса. Регулярно проветривайте помещение и делайте влажную уборку. Это всё, что нужно организму, чтобы справиться с вирусной инфекцией. Чем меньше вы лечите ребенка, тем быстрее наступит выздоровление.
Когда малыш пойдет на поправку, гуляйте с ним на свежем воздухе. Конечно, на начальном этапе болезни, пока у ребенка держится высокая температура и иммунитет активно борется с вирусом, следует оставаться дома. Но когда недуг уже отступает, а температура становится ниже 37,5 градуса, можно (и даже нужно) выходить на улицу. Воздух поможет окончательно побороть вирус, а иммунная защита вашего ребенка станет только крепче.
Обязательно наблюдайтесь у врача. Это важно, чтобы не упустить из внимания осложнения, если вдруг они возникнут у ребенка.
Лучше всего возвращаться в детский коллектив именно в период, когда пациент выздоравливает: хорошо себя чувствует, но испытывает остаточные симптомы заболевания. Вирус спустя три-пять дней болезни уже не активен, ребенок абсолютно не заразен для окружающих. Важно, чтобы иммунная система, находясь на пике своей активности, приспособилась к естественным условиям. Это единственный способ сформировать ее у ребенка таким образом, чтобы впоследствии он болел меньше.