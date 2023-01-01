Общество

Россиянам перечислили наименее полезные продукты праздничного стола

Худшие продукты на праздничном столе перечислила доктор натуропат, нутрициолог, биохимик Екатерина Новикова. Первым она назвала любимый многими майонез. Его специалист рекомендует заменить заправками на основе лимона, горчицы и нерафинированных масел.

«Далее — жареное мясо. При жарке образуется большое количество канцерогенов и срабатывает эффект Майера — реакция, во время которой сахара связываются со свободной аминогруппой молекулы белка, что приводит к изменению его структуры. В результате реакции образуются конечные продукты гликирования, которые поражают коллаген и эластин, что ведет к раннему старению кожи», — объяснила она в беседе с «Мослентой»

Кроме того, Новикова советует отказаться от солений, вызывающих отеки, и салатов с большим количеством ингредиентов. Она уточнила, что часто эти продукты плохо сочетаются друг с другом и вызывают вздутия и запоры.

«Колбаса, особенно копченая, также не подойдет на праздничный стол. В ней огромное количество жира, соли, консервантов и усилителей вкуса. Она может содержать огромное количество жира не лучшего качества. В сочетании с другими продуктами способна спровоцировать обострение болезней ЖКТ», — предупредила эксперт.

В заключении она отметила, что если к этим продуктам добавить сладкие газировки и алкоголь, то можно получить «продуктовую бомбу», которая приведет к отекам, болям в животе и даже панкреатиту.