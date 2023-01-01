Общество

Псковские росгвардейцы обеспечили безопасность проведения рождественских мероприятий

Росгвардейцы приняли участие в обеспечении общественного порядка при проведении рождественских мероприятий в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Совместно с органами внутренних дел, охрану общественного порядка и общественную безопасность обеспечивали сотрудники ОМОН «Кром» и вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области. Чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка не допущено.

Экипажи вневедомственной охраны Росгвардии продолжают нести службу в круглосуточном режиме на постах и маршрутах патрулирования, уточнили в ведомстве.