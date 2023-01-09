Общество

Умер псковский коммунист Геннадий Семенков

Умер псковский коммунист Геннадий Семенков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении КПРФ.

Фото: Псковское региональное отделение КПРФ

«После продолжительной болезни скончался Семенков Геннадий Максимович - активный сторонник партии, порядочный и добрый человек, заслуженный строитель и патриот своего Отечества», - сообщили в региональном отделении партии.

Псковский областной комитет КПРФ выражает соболезнование родным, близким, друзьям в связи со смертью Геннадия Семенкова.

Напомним, Геннадий Семенков активно участвовал в общественно-политической жизни Псковской области в 1990-е и 2000-е годы.