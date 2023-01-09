Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Основные темы, которые в первый рабочий день года обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:

- В новогоднюю ночь без происшествий, хотя за долгие выходные были и пожары, и аварии на транспорте.

- С планами на новый год: глава города сообщил, вдоль каких улиц с наступлением благоприятной погоды будет обустроена инфраструктура для пешеходов.

- Индустрия впечатлений: Псковская область вошла в топ-5 городов СЗФО для отдыха в Рождество.

- Замахнулись и не промахнулись: Псковская библиотека поставила мюзикл.

- И, как всегда, сегодня прозвучат комментарии наших обозревателей: Александра Савенко в политическом блоке и Алексея Овчинникова – в экономике.

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.

Трансляция завершена.