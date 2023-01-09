Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новая «Пчёлка» в Пскове
работа «Псковэнергосбыта» на каникулах
Бюджет по 15 округу на 2023 год
новое в недвижимости
100 псковских миллионеров
карта скидок от профсоюза
Новогодняя акция на Geely
рост тарифов
Газ в быту
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
«Псковэнергосбыт» обращает внимание
экватор в облсовпрофе
Политические итоги-2022
Курс на 2023 ЛОНГРИД
лонгрид кушать подано
Господин Рейтингомер
 
 
 
ещё Общество 09.01.2023 06:580 Мощный циклон принесёт снег на Северо-Запад России 09.01.2023 14:250 Ни одного случая заражения COVID-19 не выявили в Псковской области за сутки 09.01.2023 14:230 Россиянам объяснили, как влиться в рабочий график после Нового года 09.01.2023 14:140 Опубликован план празднования 80-летия освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков 09.01.2023 14:090 Святки отметили в Полистовском заповеднике. ФОТО 09.01.2023 14:050 В Госдуме допустили возвращение западного кино в российский прокат
 
 
 
Самое популярное 05.01.2023 19:452 Интерактив: Ни разу такой пробки даже близко не видел 08.01.2023 18:030 Пассажирские поезда задерживаются в Псковской области из-за аварии на путях 04.01.2023 13:210 Шесть человек пострадали в ночном ДТП в Псковском районе 06.01.2023 16:330 Скоропостижно скончался бывший директор Псковского музея-заповедника Юрий Киселёв 03.01.2023 23:170 ДТП в Псковской области унесло жизнь женщины, двое детей госпитализированы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Святки отметили в Полистовском заповеднике. ФОТО

09.01.2023 14:09|ПсковКомментариев: 0

Святки отметили в Полистовском заповеднике. Накануне Рождества в деревне Гоголево Локнянского района гости из Пскова, Великих Лук, Бежаниц, Локни и окрестных деревень играли в народные игры, пели колядки, водили хоровод возле костра, гадали в бане. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заповеднике. 

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник 

«Мы спланировали мероприятие таким образом, чтобы все гости могли найти себе занятие по душе, - рассказал директор Полистовского заповедника Николай Кораблев. – На протяжении всего праздника одновременно работало несколько площадок в помещениях и на улице».

Святки в Полистовье открылись театрализованным представлением для детей. Его провели возле ели в Гоголевском доме культуры артисты Локнянского народного театра. Одновременно со спектаклем на территории кордона заповедника начала работать уличная ярмарка, здесь можно было купить сувенир ручной работы от местных мастеров или угоститься пирожками, чаем, яблочными чипсами или пловом из казана.

На этой же площадке фольклорные коллективы из Великолукского, Бежаницкого и Островского районов проводили интерактивную программу: играли в народные игры, водили хоровод вокруг костра и пели святочные песни. Здесь же работал экологический класс под открытым небом «Полистовье на ладони», где в формате квеста гости знакомились с природой заповедника.

 

В гостевом доме Полистовского заповедника были организованы мастер-классы, где все желающие успели сделать рождественского ангела, символ года – тряпичного зайчика, елочную игрушку из сосновой шишки или попробовать себя в росписи по дереву.

Желающих было так много, что вместо запланированных двух часов, мастера из Локни, Бежаниц и Великих Лук работали все четыре, отметили в заповеднике. После мастер-классов можно было отправиться на небольшую экскурсию в музей крестьянского быта или на осмотр деревенской церкви Николая Чудотворца.

«На празднике нам повезло с погодой! Был небольшой морозец и даже выглянуло солнце, это было особенно радостно после всех пасмурных дней с дождями, - сказал председатель благотворительного фонда «Добрый город», один из организаторов праздника Семен Никонов. – Благодаря погоде мы смогли провести все запланированные нами уличные мероприятия. Зимой это было немного рискованно, но и гости, и организаторы остались довольны программой».

Праздник завершился колядками и гаданиями. 

«Надеемся, что народные праздники в Полистовье станут доброй традицией. Для нас особенно важно, что в подготовке и проведении праздников принимают активное участие жители деревень. Так мы можем вместе сохранить локальные традиции и поддержать развитие этих территорий», - отметил Николай Кораблев. 

Администрация Полистовского заповедника и благотворительный фонд «Добрый город» благодарят коллективы и организации за помощь в проведении праздника:

  • Локнянский культурно-досуговый центр;
  • Локнянский народный театр;
  • ансамбль «Веснушки», Ущицкий Дом культуры Куньинского района;
  • самодеятельный ансамбль «Задорушки», Качановский сельский клуб;
  • фольклорный ансамбль «Вольница» из деревни Махново Бежаницкого района;
  • любительское объединение декоративно-прикладного творчества «Клуб Душа» Бежаницкого районного центра культуры;
  • Дом детского творчества имени А. Матросова города Великие Луки.
Теги: #Полистовский заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каких перемен ждёте в 2023 году?
В опросе приняло участие 11 человек
09.01.2023, 14:360 Бизнесмен заявил о возможном поджоге пивного ресторана в Пскове 09.01.2023, 14:250 Ни одного случая заражения COVID-19 не выявили в Псковской области за сутки 09.01.2023, 14:230 Россиянам объяснили, как влиться в рабочий график после Нового года 09.01.2023, 14:140 Опубликован план празднования 80-летия освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков
09.01.2023, 14:090 Святки отметили в Полистовском заповеднике. ФОТО 09.01.2023, 14:050 В Госдуме допустили возвращение западного кино в российский прокат 09.01.2023, 13:560 «Деловой понедельник»: Владимир Зубов об итогах 2022 года для псковского бизнес-сообщества. ВИДЕО 09.01.2023, 13:520 Почти на 40% упала заболеваемость коронавирусом в России за неделю
09.01.2023, 13:470 Потепление придёт в Псковскую область 09.01.2023, 13:430 Двух косуль встретил пскович в микрорайоне Кресты. ВИДЕО 09.01.2023, 13:370 Путин поздравил псковского ветерана с вековым юбилеем 09.01.2023, 13:350 Архимандрита Серафима вспоминают в Псково-Печерском монастыре
09.01.2023, 13:320 «Птицерию» открыли в парке музея Софьи Ковалевской в Великолукском районе 09.01.2023, 13:240 «Псковские тепловые сети» ответили на жалобы горожан о качестве отопления 09.01.2023, 13:170 Песков опроверг заявления о новой волне частичной мобилизации 09.01.2023, 13:080 Срок подачи уведомления о переходе налогоплательщика с 2023 года на выбранный им спецрежим истекает 9 января
09.01.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 09.01.2023, 12:520 Пьяный пушкиногорец поссорился с приятелем и пустил в ход нож 09.01.2023, 12:460 Переехавшую из Узбекистана школьную подругу ищет женщина в Великих Луках 09.01.2023, 12:320 Отключения электроэнергии планируются в Великих Луках 12 и 13 января
09.01.2023, 12:173 Собственника здания бойлерной ищут в Пскове 09.01.2023, 12:071 Лось выскочил под колёса автомобиля в Псковской области. ВИДЕО 09.01.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» 09.01.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 9 января
09.01.2023, 11:570 «Сваливать снег с мусором в реки» запрещалось в Великих Луках в середине XX века 09.01.2023, 11:480 Скончалась псковский педагог с 38-летним стажем Надежда Петрова 09.01.2023, 11:420 Достаканы сына Ивана Грозного показали в Псковском музее-заповеднике 09.01.2023, 11:350 27 человек пострадали за неделю в ДТП в Псковской области
09.01.2023, 11:270 Вопрос модернизации инфраструктуры детских оздоровительных лагерей прорабатывают в Псковской области 09.01.2023, 11:210 Пскович попался на краже еды в магазине 09.01.2023, 11:200 Россиянин задушил жену и спрятал ее труп на крыше 09.01.2023, 11:150 Первую в этом году экспедицию совершили поисковики в Невельском районе
09.01.2023, 11:070 Псковичи обсуждают в Сети содержимое брюха купленного в магазине окуня. ФОТО 09.01.2023, 11:000 «Постскриптум»: Новогодняя ночь без происшествий, пешеходная инфраструктура и индустрия впечатлений 09.01.2023, 10:501 Диетолог назвала вредные и полезные свойства семечек 09.01.2023, 10:462 Остатки лекарств обнаружили в колбасе и сосисках в Псковской области
09.01.2023, 10:430 Светофор не работает на площади Ленина в Пскове 09.01.2023, 10:400 «Деловой понедельник»: Владимир Зубов об итогах 2022 года для псковского бизнес-сообщества 09.01.2023, 10:370 Умер псковский коммунист Геннадий Семенков 09.01.2023, 10:350 Открытку с автографом Сергея Есенина выставили на продажу в Пскове
09.01.2023, 10:350 Двое подростков до смерти забили россиянина в общежитии 09.01.2023, 10:280 Более 230 нелегальных мигрантов отправили из России псковские приставы в 2022 году 09.01.2023, 10:210 Спрос на iPhone в России сократился вдвое за год 09.01.2023, 10:140 Россиянка едва не лишилась пальцев после маникюра на дому
09.01.2023, 10:070 Суеверных людей больше всего среди медсестер и продавцов – эксперты 09.01.2023, 10:001 Microsoft перестанет поддерживать операционную систему Windows 8.1 09.01.2023, 09:500 Автомобиль Volkswagen горел в Гдовском районе 09.01.2023, 09:380 Реферальные программы в рекрутинге практикуют свыше 40% компаний
09.01.2023, 09:270 Вирусологи перечислили особенности нового вида коронавируса «кракен» 09.01.2023, 09:190 Названа предварительная причина пожара в псковском пивном ресторане 09.01.2023, 09:152 В России с полок магазинов могут частично исчезнуть готовые завтраки из хлопьев 09.01.2023, 09:020 Самые короткие рабочие месяцы начинают 2023 год
09.01.2023, 08:490 Жители СЗФО интересуются ИТ-сферой больше других россиян – опрос 09.01.2023, 08:370 Международный день хореографа отмечают 9 января 09.01.2023, 08:230 Эксперты предложили идеальное время для поиска работы 09.01.2023, 08:110 Кому увеличат социальные выплаты с 1 февраля, объяснили россиянам
09.01.2023, 07:540 Пользу кофе с добавлением сливочного масла на завтрак оценила диетолог 09.01.2023, 07:350 Житель Новосокольнического района до смерти избил знакомого в новогодние праздники 09.01.2023, 07:171 Названы самые популярные профессии у абитуриентов в 2022 году 09.01.2023, 06:580 Мощный циклон принесёт снег на Северо-Запад России
08.01.2023, 22:020 Некоторые объекты Псковского музея-заповедника будут закрыты 9 января 08.01.2023, 22:000 Следователи выясняют причины выкатывания самолёта за полосу в аэропорту Перми 08.01.2023, 21:441 Автоматические сканирующие системы установили в Псково-Печерском монастыре 08.01.2023, 21:200 Поступить в военный вуз предлагают псковичам
08.01.2023, 20:590 Мошенники собирают пожертвования для собора в Острове 08.01.2023, 20:370 Журналист Юрий Дудь* ликвидировал ИП в России 08.01.2023, 20:150 Опубликовано расписание работы катка на дальнем Завеличье 08.01.2023, 19:522 Биолог предупредила об опасности «еды из детства»
08.01.2023, 19:310 Интерактив: Так ему будет лучше 08.01.2023, 19:080 Причину очередного пожара в пивном ресторане устанавливают в Пскове 08.01.2023, 18:490 Лунную ночь над Труворовым городищем сфотографировал пскович 08.01.2023, 18:250 Женщина и трое детей отравились угарным газом в Казани
08.01.2023, 18:030 Пассажирские поезда задерживаются в Псковской области из-за аварии на путях 08.01.2023, 17:460 Видеофакт: Рождественские колядки пели в Псково-Печерском монастыре 08.01.2023, 17:250 Псковича без определённого места жительства продолжает искать полиция 08.01.2023, 17:022 Авиакомпании сообщили о возможности посетить Таиланд без прививки от COVID-19
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru