Общество

Святки отметили в Полистовском заповеднике. ФОТО

Святки отметили в Полистовском заповеднике. Накануне Рождества в деревне Гоголево Локнянского района гости из Пскова, Великих Лук, Бежаниц, Локни и окрестных деревень играли в народные игры, пели колядки, водили хоровод возле костра, гадали в бане. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заповеднике.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

«Мы спланировали мероприятие таким образом, чтобы все гости могли найти себе занятие по душе, - рассказал директор Полистовского заповедника Николай Кораблев. – На протяжении всего праздника одновременно работало несколько площадок в помещениях и на улице».

Святки в Полистовье открылись театрализованным представлением для детей. Его провели возле ели в Гоголевском доме культуры артисты Локнянского народного театра. Одновременно со спектаклем на территории кордона заповедника начала работать уличная ярмарка, здесь можно было купить сувенир ручной работы от местных мастеров или угоститься пирожками, чаем, яблочными чипсами или пловом из казана.

На этой же площадке фольклорные коллективы из Великолукского, Бежаницкого и Островского районов проводили интерактивную программу: играли в народные игры, водили хоровод вокруг костра и пели святочные песни. Здесь же работал экологический класс под открытым небом «Полистовье на ладони», где в формате квеста гости знакомились с природой заповедника.

В гостевом доме Полистовского заповедника были организованы мастер-классы, где все желающие успели сделать рождественского ангела, символ года – тряпичного зайчика, елочную игрушку из сосновой шишки или попробовать себя в росписи по дереву.

Желающих было так много, что вместо запланированных двух часов, мастера из Локни, Бежаниц и Великих Лук работали все четыре, отметили в заповеднике. После мастер-классов можно было отправиться на небольшую экскурсию в музей крестьянского быта или на осмотр деревенской церкви Николая Чудотворца.

«На празднике нам повезло с погодой! Был небольшой морозец и даже выглянуло солнце, это было особенно радостно после всех пасмурных дней с дождями, - сказал председатель благотворительного фонда «Добрый город», один из организаторов праздника Семен Никонов. – Благодаря погоде мы смогли провести все запланированные нами уличные мероприятия. Зимой это было немного рискованно, но и гости, и организаторы остались довольны программой».

Праздник завершился колядками и гаданиями.

«Надеемся, что народные праздники в Полистовье станут доброй традицией. Для нас особенно важно, что в подготовке и проведении праздников принимают активное участие жители деревень. Так мы можем вместе сохранить локальные традиции и поддержать развитие этих территорий», - отметил Николай Кораблев.

Администрация Полистовского заповедника и благотворительный фонд «Добрый город» благодарят коллективы и организации за помощь в проведении праздника: