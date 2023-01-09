Общество

Ни одного случая заражения COVID-19 не выявили в Псковской области за сутки

Ни одного случая заражения COVID-19 не выявили в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии – 125 944. Выздоровело – 123 860, за сутки число избавившихся от заболевания пациентов составило 6 человек. Умерло – 1961, летальных случаев за сутки не зафиксировали.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам: