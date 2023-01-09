Ни одного случая заражения COVID-19 не выявили в Псковской области за сутки

Ни одного случая заражения COVID-19 не выявили в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии – 125 944. Выздоровело – 123 860, за сутки число избавившихся от заболевания пациентов составило 6 человек. Умерло – 1961, летальных случаев за сутки не зафиксировали.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков –41274/0
- Великие Луки –18270/0
- Бежаницкий район –1614/0
- Великолукский район –2857/0
- Гдовский район –2257/0
- Дедовичский район –3111/0
- Дновский район –1024/0
- Красногородский район –1145/0
- Куньинский район –1072/0
- Локнянский район –1221/0
- Невельский район –5669/0
- Новоржевский район –1353/0
- Новосокольнический район –3307/0
- Опочецкий район –3845/0
- Островский район –6102/0
- Палкинский район –1282/0
- Печорский район –2987/0
- Плюсский район –1986/0
- Порховский район –4573/0
- Псковский район –9726/0
- Пустошкинский район –1596/0
- Пушкиногорский район –1813/0
- Пыталовский район –1926/0
- Себежский район –3012/0
- Стругокрасненский район –2127/0
- Усвятский район –749/0
- Иногородние (с 30.12.2020) – 46