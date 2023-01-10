Общество

Большинство родителей хотят внедрения программы профориентации детей - опрос

Большинство работающих родителей хотели бы, чтобы их компании внедрили программы профориентации детей, но проводит ее только каждая двадцатая компания, сообщает SuperJob.

Мероприятия по профориентации для детей сотрудников сегодня имеют возможность проводить 5% компаний, два года назад с подрастающим поколением работали 8% предприятий и организаций, в 2019 году — 9%.

Спрос на профориентацию детей со стороны родителей стабильно высокий, но только 5% опрошенных рассказали о том, что их работодатель ведет подобную работу, 56% лишь мечтают о том, чтобы их компании внедрила программы, помогающие подрастающему поколению определиться со специальностью.