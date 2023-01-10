Общество

Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали с инсультом

92-летний народный артист России Иван Краско госпитализирован с инсультом в одну их больниц Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС его концертный директор Вячеслав Смородинов.

Фото: Елена Ушакова / Коммерсантъ

По его словам, артиста доставили в больницу еще 6 января. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

«Иван Иванович в больнице. Диагноз — инсульт, состояние стабильное. Переведен в общую палату Елизаветинской больницы, отделение неврологии. <…> Ставят капельницы», — рассказал Смородинов.

В августе 2021 года у Краско уже был инсульт. В том же году он переболел коронавирусом, а в марте проходил реабилитацию после отслоения сетчатки глаза. В июле 2022 года Краско также был госпитализирован — его увезли в больницу с дачи. Смородинов в разговоре с РБК тогда говорил, что у Краско, «предварительно, непорядки с сердцем и жидкость в легких обнаружена».

5 декабря артиста госпитализировали для проведения планового обследования. Как тогда говорил его концертный директор, Краско старается проходить обследования каждые полгода, уточняет РБК.