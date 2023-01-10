Общество

«Беседка»: О перспективах ZAGA-GAME в Пскове. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 10 января. Гость студии - совладелец арены виртуальной реальности ZAGA-GAME Александр Дмитриев.

Напомним, эта уникальная в своем роде площадка открылась в ТРК «Акваполис» Пскова в ноябре прошлого года. Что такое ZAGA-GAME, чем это развлечение уникально и какие возможности предлагает для игроков? Что показали первые месяцы работы арены виртуальной реальности в Пскове? Каковы ее дальнейшие перспективы? Об этом и многом другом с гостем студии поговорит ведущий Артем Татаренко.