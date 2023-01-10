Общество

Россияне теперь могут регистрировать детей по месту жительства через Госуслуги

Родители теперь смогут зарегистрировать ребёнка по месту жительства через Госуслуги. Прописку для детей оформили онлайн уже 6 тысяч семей по всей России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Минцифры России.

«Раньше оформить прописку ребёнку можно было только в МФЦ, паспортном столе или МВД. Теперь посещать ведомство не нужно, свидетельство о регистрации пришлют в личный кабинет. Его можно распечатать и использовать для получения госуслуг: записать ребёнка в детский сад, школу и поликлинику, оформить льготы и пособия. Прописать ребёнка получится только по месту жительства одного из родителей. Он и направляет заявление», - рассказали в Минцифры.

Для заявления нужны:

паспорта обоих родителей,

свидетельство о рождении ребёнка или реквизиты актовой записи.

МВД рассмотрит заявление в течение 6 рабочих дней, а электронное свидетельство придёт в личный кабинет. По желанию бумажный вариант можно получить в МВД.

Воспользоваться услугой можно по ссылке.