«Календарь памятных дат и праздничных дней Псковской области»: День ветеранов боевых действий

Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Календарь памятных дат и праздничных дней Псковской области». Проект, в котором мы рассказываем вам о днях календаря с особым смыслом для жителей Псковщины, реализуется автономной некоммерческой организацией всестороннего развития молодежи «Сила юности» при поддержке правительства Псковской области.

Новый выпуск будет посвящен Дню ветеранов боевых действий. Эта региональная памятная дата отмечается 1 июля.

Начало программы — в 8.21. Повтор в 18.21.