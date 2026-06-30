ВТБ изменил состав правления на фоне усиления клиентской стратегии

ВТБ объявил о кадровых изменениях в составе правления, которые связаны с усилением работы банка с клиентами и партнерами.

Фото: пресс-служба ВТБ

Согласно решению банка, первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова получит в зону своей ответственности блок информационных технологий и операционную поддержку бизнеса. При этом за ней сохранятся вопросы стратегии, международных расчетов и ряд других проектов, которые она курировала ранее.

Розничный блок банка возглавит Георгий Горшков, который возвращается в ВТБ на должность заместителя председателя правления. Под его руководством будет работать Дмитрий Брейтенбихер, также назначенный зампредом правления. Как уточнили в банке, назначения вступят в силу после согласования кандидатур Банком России.

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пояснил, что изменения призваны укрепить клиентский сервис банка и его финтех-направление. По его словам, цель банка — обеспечить клиентам доступ к продуктам и сервисам в разных форматах, включая отделения, мобильное приложение, а также площадки крупных маркетплейсов и партнерских компаний.

В банке напомнили, что ВТБ остается одним из крупнейших розничных банков страны. С начала года число активных розничных клиентов выросло на один миллион человек и превысило 31 миллион, ежемесячно онлайн-сервисами банка пользуются 27 миллионов человек. Число зарплатных клиентов превышает 11 миллионов человек, регулярные зачисления получают сотрудники более 400 тысяч предприятий.

В банке также отметили, что в этом году ВТБ заключил ряд новых партнерств с крупными игроками рынка, включая «Яндекс Маркет» и «Магнит», а также договорился о стратегическом сотрудничестве с группой RWB в сфере развития розничного бизнеса для физических лиц.

Кадровые изменения в правлении, по словам руководства банка, должны повысить технологические возможности ВТБ и ускорить обслуживание десятков миллионов клиентов и их семей.