Общество

Показатель заболеваемости коронавирусом в Псковской области стал ниже общероссийского в 11 раз

Совещание по вопросам противоэпидемической безопасности населения провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона, в работе приняли участие первый заместитель губернатора области Вера Емельянова, руководитель областного управления Роспотребнадзора Елена Припутенко и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства региона

Вера Емельянова доложила о результатах мероприятий по снижению распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), принятых в конце прошлого года. «Действенной мерой оказалась профилактическая неделя: решение о начале дистанционного обучения в школах было принято своевременно. Тем самым мы препятствовали росту заболеваемости в целом и снизили серьезную нагрузку на медицинскую сеть», - отметила первый вице-губернатор.

Елена Припутенко подтвердила, что за первую неделю 2023 года заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области сократилась почти на 60%. Снижение зафиксировано во всех возрастных группах и во всех муниципалитетах. Со 2 по 8 января зарегистрировано чуть более 3 тысяч случаев заболевания – показатель ниже недельного эпидпорога по совокупному населению на 15%. Вдвое уменьшилось и количество пациентов, нуждающихся в госпитализации.

Что касается ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, то на прошлой неделе в Псковской области зарегистрировано только 9 случаев заражения COVID-19. «Такой низкий уровень отмечается впервые за весь период наблюдения. Показатель ниже общероссийского в 11 раз», - заметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

«Будем наблюдать за эпидситуацией эту и следующую неделю, и, исходя из результатов, принимать дальнейшие решения», - заключил по итогам совещания губернатор Михаил Ведерников.