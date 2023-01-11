Общество

Великолучанка оплатила 320 тысяч рублей долга, чтобы не потерять квартиру

Великолучанка оплатила долги по коммунальным платежам, чтобы не потерять квартиру. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Жительница Великих Лук имела задолженности за отопление, тепловую энергию для подогрева холодной воды, горячее водоснабжение, задолженности по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени и задолженности по налогам, пени, штрафам на общую сумму более 320 тысяч рублей.

Судебный пристав произвёл арест жилого помещения, однокомнатной квартиры. Должницу уведомили о том, что в дальнейшем помещение будет передано на торги. В итоге она оплатила задолженность в полном объёме, чтобы не потерять квартиру.