Общество

Лекцию «Пара слов о Вселенной» проведёт директор Псковского планетария

Лекцию «Пара слов о Вселенной» проведёт в Пскове директор Псковского планетария Владимир Колпаков 12 января. Об этом сообщается в группе планетария в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Псковский планетарий

«12 января, в четверг, в 18:00 приглашаем всех интересующихся темой космоса в Псковский планетарий на очередную лекцию Владимира Колпакова. Вы узнаете по чуть-чуть обо всём: о Солнце и планетах, о звёздах и созвездиях, о галактиках и их видах, о космических расстояниях и нашем месте во Вселенной», - анонсировали организаторы.

Купить билеты на лекцию можно онлайн по ссылке либо в кассе планетария.

Возрастная категория 10+.