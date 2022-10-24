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Культура

Туманность Полумесяц сфотографировал директор Псковского планетария

25.10.2022 07:21|ПсковКомментариев: 0

Туманность Полумесяц сфотографировал директор МБУ «Планетарий»  Владимир Колпаков. Снимки он разместил в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Владимир Колпаков / «ВКонтакте»

«Пока не набежали тучки совсем, удалось немного поснимать Туманность Полумесяц», – говорится в посте.

Как сообщает «Википедия, Туманность Полумесяц» – эмиссионная туманность в созвездии Лебедь. Размеры туманности составляют примерно 25 на 18 световых лет. Она располагается на расстоянии примерно 4700 световых лет от Земли.

Теги: #астрономия
Источник: Псковская Лента Новостей
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