Культура

Туманность Полумесяц сфотографировал директор Псковского планетария

Туманность Полумесяц сфотографировал директор МБУ «Планетарий» Владимир Колпаков. Снимки он разместил в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Владимир Колпаков / «ВКонтакте»

«Пока не набежали тучки совсем, удалось немного поснимать Туманность Полумесяц», – говорится в посте.

Как сообщает «Википедия, Туманность Полумесяц» – эмиссионная туманность в созвездии Лебедь. Размеры туманности составляют примерно 25 на 18 световых лет. Она располагается на расстоянии примерно 4700 световых лет от Земли.