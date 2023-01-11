Общество

Почти 40 особо охраняемых природных территорий находятся в Псковской области

38 особо охраняемых природных территорий находятся в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Полистовском заповеднике.

Фото: Ольга Кудрина

«Сегодня мы отмечаем день рождения заповедной системы России. Именно 11 января 1917 года был учрежден первый заповедник - Баргузинский, он находится в Бурятии. А сегодня в нашей стране уже почти 12 тысяч особо охраняемых природных территорий. Особо охраняемые природные территории бывают разных уровней (местный, региональный, федеральный) и разных категорий (заповедники, национальные парки, заказники, дендрарии и памятники природы)», - рассказали в заповеднике.

В Псковской области есть один заповедник - Полистовский, один национальный парк - Себежский, и один заказник - Ремдовский. Также 32 природные территории регионального значения, из них 11 зоологических заказников и 21 памятники природы. Кроме того, есть три природных комплекса местного значения.

«Получается, что всего в нашем регионе 38 особо охраняемых природных территорий общей площадью 399564 га, а это почти 7,5% от площади Псковской области. От души поздравляем коллег и туристов с Днем заповедников и национальных парков», - добавили в учреждении.