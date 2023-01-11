Общество

Российским IT-возвращенцам готовят бронь от армии

Минцифры вместе с профильными ассоциациями готовит пакет мер по возращению уехавших из РФ IT-специалистов. Обсуждается гарантированная бронь от призыва в армию и оплата перелета в Россию, а в качестве контрмеры – повышение НДФЛ.

Последняя мера, наоборот, спровоцирует увольнения из российских IT-компаний и переход специалистов в зарубежные, уверены эксперты. Не поддерживают ее и в Минцифры. Участники рынка считают наиболее важной мерой закрепление брони, которая декларируется с весны 2022 года, но все еще не оформлена, сообщает «Коммерсантъ».

Участники IT-рынка рассказали, что Минцифры в декабре начало проводить с представителями ассоциаций и компаний совещания, посвященные возвращению в страну IT-специалистов.

По словам главы совета директоров «Базальт СПО» Алексея Смирнова, речь идет, например, о частичной оплате «обратной релокации», а также повышении НДФЛ с 13% до 30% для тех, кто работает из-за рубежа, даже если они формально остаются налоговыми резидентами.

Глава НП «Руссофт» Валентин Макаров подтвердил, что Минцифры обсуждает с ассоциациями пакет мер для возвращения IT-специалистов. Он говорит о возможности предоставления брони от призыва в армию, а также оплате перелета в РФ, «что касается жестких предложений, а именно запрета удаленной работы и повышения налогов до 30%, то такой метод только навредит, поскольку IT-специалисты массово начнут увольняться». Источник в правительстве уточнил, что окончательного пакета мер пока нет, однако «они будут приняты в ближайшее время».

В Минцифры пояснили, что «разрабатывают дополнительные меры поддержки развития IT-компаний, работающих на территории России».

«При этом мы не поддерживаем инициативу введения запрета на работу на удаленке из-за границы и введение заградительных налогов — это не поможет ни отрасли, ни самим специалистам»,— отметили там.