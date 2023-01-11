Общество

Погиб учитель технологии псковского лицея №8

Учитель технологии 6-х классов, руководитель волейбольной секции Алексей Пеннер трагически погиб 10 января. Об этом сообщается в группе «Многопрофильного правового лицея №8» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: многопрофильный правовой лицей Пскова №8

«Мы навсегда запомним его таким, как говорят о нём коллеги, ученики, друзья - энергичным, незаурядным, умным, жизнерадостным человеком, увлеченным, упорным, настойчивым в достижении целей, постоянно обучающимся и развивающимся, растущим над собой. Его ответственность и чуткая, искренняя забота о людях навсегда оставили след. Мы будем помнить вас, уважать, любить и благодарить. Мы глубоко скорбим и выражаем соболезнования родным и близким Алексея Алексеевича», - сказали в учреждении.

Прощание с Алексеем Пеннером и похороны состоятся 12 января в 12:00 в Невеле.