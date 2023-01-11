Общество

Конкурс на замещение должности главврача Псковской городской больницы проводится в областном центре

Конкурс на замещение должности главного врача Псковской городской больницы проводится в областном центре. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Фото: Псковская городская больница

Кандидат на должность главного врача должен соответствовать следующим требованиям:

высшее медицинское образование по специальности «лечебное дело», «педиатрия», «медико-профилактическое дело», «стоматология»;

послевузовское профессиональное образование и/или дополнительное профессиональное образование;

наличие стажа работы в медицинских организациях на руководящих должностях не менее 5 лет;

наличие действующего сертификата/свидетельства об аккредитации по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»;

знание Конституции Российской Федерации, указов президента Российской Федерации, законов Российской Федерации, постановлений правительства Российской Федерации, других нормативно-правовых актов на федеральном и областном уровнях;

знание профиля и особенностей учреждения здравоохранения;

знание порядков оказания медицинской помощи гражданам;

знание основ экономики, права, трудового, административного и гражданского законодательства; организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной безопасности;

владение теорией и практикой управления персоналом учреждения.

Прием документов завершится через пять суток. Документы принимаются ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:30 по адресу: Псков, улица Некрасова, 23, комитет по здравоохранению Псковской области, отдел кадров, кабинет № 283, тел. 8(811) 299-899 доб. 115 и 112.

Напомним, на данный момент исполняющим обязанности главного врача Псковской городской больницы назначен Сергей Митюшкин.

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Ранее он занимал должность заместителя главного врача по клинико-экспертной работе. Алексей Васильев покинул пост главного врача Псковской городской больницы 14 октября.