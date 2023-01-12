Солнечное гало и лису сфотографировали в Гдовском районе

Солнечное гало и лису сфотографировала местная жительница в Гдовском районе. Снимки женщина опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: здесь и далее: Катерина Палкина / «Вконтакте»
Как уточняет газета «Гдовская заря», фотографии были сделаны в районе деревни Чернёво. Гало́ — оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света. Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни.
Также в объектив фотоаппарата попала лиса.