Общество

Солнечное гало и лису сфотографировали в Гдовском районе

Солнечное гало и лису сфотографировала местная жительница в Гдовском районе. Снимки женщина опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: здесь и далее: Катерина Палкина / «Вконтакте»

Как уточняет газета «Гдовская заря», фотографии были сделаны в районе деревни Чернёво. Гало́ — оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света. Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни.

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Также в объектив фотоаппарата попала лиса.