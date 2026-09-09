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«Беседка»: О проекте «Акселератор молодежного актива «Самоуправление 60»

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск программы «Беседка». Разговор будет посвящен проекту «Акселератор молодежного актива "Самоуправление 60"», который через несколько дней стартует в Псковской области. 

Учеников 8 – 11 классов из Пскова, Великих Лук и еще шести муниципальных округов региона ждет насыщенная программа, которая позволит им прокачать лидерские качества, научиться работать в команде и решать реальные управленческие задачи. Зачем это нужно? Какова суть и конечная цель проекта? Почему его целевой аудиторией избраны именно старшеклассники? Почему учиться грамотно подавать заявки и выигрывать гранты – никогда не рано и никогда не поздно?

Об этом расскажут представители команды, которая задумала проект и будет воплощать его в жизнь:

  • руководитель и координатор проекта, автор и реализатор социальных инициатив, сотрудник автономной некоммерческой организации «Центр профессиональных компетенций и развития "Приоритет"» Анастасия Николаева
  • директор центра «Приоритет», спикер проекта «Акселератор молодежного актива "Самоуправление 60"» Олеся Назарой
  • спикер проекта, руководитель инициативы «Игры нашего двора "Айда с нами!"» Анастасия Хорошавкина.

Ведущая – Татьяна Иванова.

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