Родительское собрание сегодня проведёт ПсковГУ

Псковский государственный университет проведёт родительское собрание сегодня, 9 сентября. Встреча пройдет одновременно в очном формате в пространстве «Точка кипения», расположенном по адресу: улица Льва Толстого, 4, и в режиме прямой трансляции, сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении.

В мероприятии примут участие руководство вуза, директора институтов, сотрудники социального отдела, учебного управления и дирекции общежитий. «Будем рады личному общению!» - отметили организаторы.

Университет организует прямую трансляцию для тех, кто не сможет приехать лично. Зрители эфира смогут задать вопросы в комментариях.

Обсуждение коснется адаптации студентов, условий в общежитии, стипендий, учебного процесса и вопросов безопасности. Начало в 18:30.