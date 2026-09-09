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50% псковичей поддерживают строительство новых АЭС — опрос

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Безопасной атомную энергетику считают 45% псковичей, 22% сомневаются в ее безопасности, ещё 33% не смогли дать однозначного ответа. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова. 

Изображение создано нейросетью

Мужчины уверены в безопасности отрасли чаще женщин (61 и 29% соответственно).

Больше тех, кто считает атомную энергетику безопасной сферой, — среди инженерно-технических работников (57%).

Строительство новых АЭС и энергоблоков поддерживают 50% горожан. Противников меньше — 16%.

За строительство новых АЭС — 64% мужчин и 36% женщин.

Инженеры различных специализаций поддерживают идею активнее: за — 65%. 

Напомним, международный просветительский проект «Атомный диктант-2026» проходит с 28 августа по 28 сентября.

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