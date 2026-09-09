Судебное заседание по делу экс-ректора ПсковГУ продолжится 24 сентября

Судебное заседание по делу в отношении бывшего ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной отложено до 24 сентября для получения заключения эксперта, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Псковский городской суд

Судебное заседание отложено до 11.00 24 сентября.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. С 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.