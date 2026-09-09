Реплика Константина Калиниченко: Где логика?

Есть в России «Закон о защите персональных данных». Наверное, он призван что-то защищать и делать нашу жизнь лучше. Я просто в этом не уверен. Вот, следите за руками. 2 сюжета из новостной повестки минувшей недели.

Аннулирована регистрация Татьяны Пасман кандидатом в депутаты Заксобрания. Вандалы разгромили благоустроенную территорию в Локне.

Казалось бы, ничего общего. Но нет.

В первом случае новость сопровождается красочным фото «фигуранта». Оказалось, что «Почетный работник общего образования Российской Федерации», известный исследователь Холокоста Татьяна Пасман когда-то там опубликовала карикатуру на Гитлера.

Смысл тут доступен даже человеку, который всю школьную программу прогулял за углом в курилке: это не поклонение нацизму, а его высмеивание. Карикатура на нацизм, если кто не в курсе, была важнейшим агитпропом в годы Великой Отечественной. Но зачем такие сложности, когда есть картинка, перечень и протокол? Дальше все просто: административное дело, серьезные лица людей, которые только что героически обезвредили карикатуру. Фюрер, надо полагать, повержен окончательно, можно вручать награды. Все доводится до общества в мельчайших подробностях, фото Татьяны Пасман на первом плане. Люди смотрят, в детали не вдаются. Вот — лицо, вот — что-то про экстремизм. Кто-то делает далекоидущие выводы.

Ладно, давайте думать, что «все по букве закона». Так написан нормативный акт, известный псковский педагог не учла этот нюанс.

А вот вторая история. Ошапурки, акт вандализма. Ответьте на простой вопрос: чье деяние вам кажется более общественно опасным и осуждаемым — карикатура на Гитлера в соцсети или разгром красоты, что люди своими руками делали?

Поймали, значит, этих героев — полиции за это респект и уважение. Хотелось бы увидеть злодеев, так сказать, в лицо. Ан нет — оказывается, запрещено. Персональные данные.

Т. е. фото Пасман публиковать — пожалуйста. Хоть из зала суда, хоть откуда. Не запрещено. Да и смысл — человек-то в городе и интернете известный.

А вот фото ошапурков, разгромивших благоустройство в Локне — нельзя. Где логика?

Какие-то ублюдки сломали то, что люди делали 3 года — и закон тут же ринулся защищать их светлые лики. Видите ли «охрана персональных данных». Не очень понимаю, что в данном конкретном случае подлежит охране? Следы дегенеративных изменений на челе? Умственной недоразвитости? Ну так не бином Ньютона — если как бы человеческое существо тупо ломает что-то красивое, тут нет вопросов по умственным способностям.

Раз уж человек прямоходящий оказался быдлом и сволочью, почему это нужно скрывать от общества? «Доска позора» изобретена давно именно в педагогических целях. Ну да, пусть ходит, урод, по городу и слышит в свой адрес, что он — быдло. Глядишь, начнет что-то понимать и как-то работать над собой.

Права у них видите ли. Ну так давайте как-то поражать в правах людей, слабо соответствующих базовым человеческим представлениям. Если человек ведет себя как, простите, тупая скотина, почему с ним обращаются, как с высокоразвитым индивидом? Он не высокоразвит. Он недоразвит, что совершенно очевидно и нашло фактическое подтверждение.

Определенную логику трудно не увидеть. Наверное, есть опасения, что неравнодушные граждане этим ошапуркам могут устроить что-то вроде «Суда Линча». Мне трудно судить, насколько обоснованы такие подозрения. Но ведь мораль в том, что именно отсутствие страха перед публичным наказанием и порождает «ошапуркинг». Каждый новый вандал искренне убежден, что ему ничего не будет — ни уголовной ответственности, ни общественного порицания.

И пока закон будет стоять на страже их персональных данных, ленты новостей СМИ, Мах-каналы глав муниципалитетов, ЧП-паблики в соцсетях будут регулярно пополняться новыми актами вандализма. Общество в бессильной злобе будет сжимать кулаки, требуя возмездия. Но не изменится ничего. Пока, наконец, наверху не поймут, что надо изменить закон и отделить уже мух от котлет.

Константин Калиниченко