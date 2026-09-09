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В псковских СИЗО проверили готовность к проведению выборов в Единый день голосования

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В преддверии Единого дня голосования члены Общественной наблюдательной комиссии Псковской области провели проверку двух следственных изоляторов региона, оценив их готовность к обеспечению избирательных прав граждан, содержащихся под стражей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Великолукский СИЗО посетили члены ОНК Павел Козырев и Александр Савунов. Общественники осмотрели временный избирательный участок, организованный на территории учреждения: требования по обеспечению тайны голосования соблюдены, участок оборудован в соответствии с действующими нормами. Также в ходе визита был произведен обход пищеблока, банно-прачечного комбината и санитарной части учреждения.

В Пскове проверку СИЗО-1 осуществили председатель ОНК региона Николай Червяков, а также члены комиссии Ольга Шатова, Алексей Зацепов, Сергей Павлов, Григорий Матвеев и Василий Лупаков. Общественники оценили готовность изолятора к участию в проведении Единого дня голосования. В ходе проверки также осуществлен обход административного здания, помещения для голосования, камерных помещений, в том числе для содержания женщин и несовершеннолетних, пищеблока и храма. Кроме того, проведен прием по личным вопросам подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также сотрудников учреждения.

 

Как отметили в УФСИН России по Псковской области, проверки, организованные ОНК, подтвердили, что в следственных изоляторах Псковской области созданы все необходимые условия для реализации избирательных прав подозреваемых и обвиняемых в предстоящий Единый день голосования.

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