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Обновление фасада завершают в псковской школе №13

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Работы по обновлению фасада школы №13 в Пскове подходят к завершению за счет средств местного бюджета. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем канале в Max.

Фото здесь и далее: канал Бориса Елкина в Max

Администрация продолжает модернизировать образовательные учреждения, отметил Борис Елкин. Он пояснил, что в прошлом году в школе №13 провели капитальный ремонт в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Фасад тогда не вошёл в объём работ.

«Мы сразу взяли этот вопрос на контроль и запланировали выполнить их в ближайшее время, - заявил глава Пскова. - Мы не останавливаемся на достигнутом: даже после масштабных работ на образовательных объектах продолжаем улучшать пространство для учеников и педагогов». 

Борис Елкин также уточнил, что в этом году обновление фасада школы реализовали за счёт средств местного бюджета. Специалисты восстановили целостность штукатурного слоя, выполнили покраску фасада и привели в порядок входную группу. «Теперь школа будет радовать не только комфортом внутри, но и обновлённым внешним видом», - заверил Борис Елкин.

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