В России сложилась острая нехватка детских стоматологов и ортодонтов

В российских клиниках наблюдается ощутимый дефицит врачей-стоматологов, рассказал директор по цифровой диагностике и клинической поддержке компании Eurokappa Эмелин Шевчук.

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По его словам, больше всего востребованы специалисты узких направлений, в том числе ортодонты, пишут «Известия».

«Нехватка ортодонтов в России оценивается в 15% от необходимого числа. Причина не столько в том, что мало студентов-медиков выбирают стоматологию, гораздо существеннее на дефицит влияет недостаток практического опыта у выпускников», — полагает эксперт.

Помимо этого, в стране не хватает детских стоматологов, имплантологов и челюстно-лицевых хирургов, сказал основатель бренда Revyline Максим Обушенков.