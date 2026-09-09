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В России сложилась острая нехватка детских стоматологов и ортодонтов

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В российских клиниках наблюдается ощутимый дефицит врачей-стоматологов, рассказал директор по цифровой диагностике и клинической поддержке компании Eurokappa Эмелин Шевчук.

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По его словам, больше всего востребованы специалисты узких направлений, в том числе ортодонты, пишут «Известия».

«Нехватка ортодонтов в России оценивается в 15% от необходимого числа. Причина не столько в том, что мало студентов-медиков выбирают стоматологию, гораздо существеннее на дефицит влияет недостаток практического опыта у выпускников», — полагает эксперт.

Помимо этого, в стране не хватает детских стоматологов, имплантологов и челюстно-лицевых хирургов, сказал основатель бренда Revyline Максим Обушенков.

«Детский врач должен понимать психологию, чтобы оказать помощь в ситуации, когда ребенку страшно и больно. Специалисты сталкиваются с большой эмоциональной нагрузкой и нарастающими требованиями, что часто приводит к выгоранию», — отметил он.
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