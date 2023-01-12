Общество

Какой чай способен замедлить процессы старения в организме, выяснили учёные

У людей, которые предпочитают пить зеленый чай, наблюдается большая длина теломер (концевых участков хромосом - ред.). Их укорачивание происходит при старении.

Употребление зеленого чая может замедлить процесс старения. Такую гипотезу выдвинули ученые из Университета Кунмин в Южной Корее, которые исследовали влияние этого напитка на длину теломер, сообщает RuNews24.

Так, в опубликованном учеными материале описано исследование с участием 1952 человек. Все они прошли полное медицинское обследование, а также ответили на вопросы, касающиеся питания и образа жизни. Также ученые исследовали длину их теломер.

Как оказалось, самые короткие теломеры имеют люди, которые не пью зеленый чай и много курят. У других участников в возрасте 65 лет длинномеры оказались длиннее, так как они пьют зеленый чай.

Теперь ученые считают, что употребление зеленого чая способно замедлить биологическое старение, и планируют провести дальнейшее исследование в этой области.