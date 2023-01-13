Общество

Минпросвещения разработало модуль по лапте для школ

Минпросвещения России разработало модуль по лапте для школ, он был включен в реестр примерных образовательных программ.

«Образовательный модуль "Лапта" разработан для систем начального общего, основного общего и среднего общего образования. Модуль одобрен решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию и включен в Реестр примерных основных общеобразовательных программ министерства просвещения Российской Федерации», - приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Отмечается, что программу подготовила Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация русской лапты России» при организационно-методическом сопровождении Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания.

В министерстве добавили, что модуль позволит школьникам развивать свои физические навыки, а также будет способствовать нравственному воспитанию школьников и студентов, во время игры в лапту дети учатся работать в команде, быть инициативными и решительными.

«Новый учебный модуль направлен на расширение интеграции уроков физической культуры и внеурочной деятельности. Особое внимание будет уделено реализации модуля "Лапта" в рамках деятельности школьных спортивных клубов. Сегодня в системе образования действуют более 32 тысяч школьных спортивных клубов. К 2024 году в каждой школе будет создан спортивный клуб», - заключили в министерстве.