Псковская область запасла почти 90 млн противогазов для взрослого населения

Номенклатуру и объёмы запасов (резервов) средств индивидуальной защиты для обеспечения населения региона утвердили в Псковской области. Соответствующий приказ опубликован на сайте нормативно-правовых актов области.
«Утвердить прилагаемые номенклатуру и объемы запасов (резервов) средств индивидуальной защиты для обеспечения населения Псковской области», - говорится в документе.
Согласно текста приказа, запасы (резервы) средств индивидуальной защиты для обеспечения населения Псковской области составляют: